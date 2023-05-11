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Виллы в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Кастро, Греция
Вилла 4 спальни
Кастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 8 спален в Неохори Миртутион, Греция
Вилла 8 спален
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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