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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 240,000

Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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