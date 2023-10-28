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Дома в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,000,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€460,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мирсини, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мирсини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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