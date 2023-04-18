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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Anatoli, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Stomio, Греция
Коттедж 2 спальни
Stomio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Municipality of Anatoli, Греция

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с бассейном
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