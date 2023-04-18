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Купить квартиру с видом на горы в Municipality of Anatoli, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Stomio, Греция
Квартира 3 спальни
Stomio, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…

Параметры недвижимости в Municipality of Anatoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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