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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Amorgos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…

Параметры недвижимости в Municipality of Amorgos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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