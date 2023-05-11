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Виллы с видом на горы в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 490,000

Параметры недвижимости в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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