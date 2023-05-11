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Жильё с видом на море в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

Municipal Unit of Anaktorio
3
Vonitsa
3
1 объект найдено
Вилла 1 комната в plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 490,000

Параметры недвижимости в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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