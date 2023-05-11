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  5. Municipality of Aktio and Vonitsa

Жильё с видом на горы в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

Municipal Unit of Anaktorio
3
Vonitsa
3
4 объекта найдено
Вилла 1 комната в plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 490,000
Квартира 2 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 2 спальни
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коттедж 1 комната в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Квартира 3 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни
Vonitsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 78,000

Параметры недвижимости в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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