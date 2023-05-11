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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 145,000

Параметры недвижимости в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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