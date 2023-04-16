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Купить недвижимость с бассейном в Municipality of Aigialeia, Греция

Эйон
13
Municipal Unit of Aegira
3
Municipal Unit of Diakopto
2
Municipal Unit of Aegio
1
1 объект найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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