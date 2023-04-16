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  5. Municipality of Aigialeia

Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Aigialeia, Греция

Эйон
13
Municipal Unit of Aegira
3
Municipal Unit of Diakopto
2
Municipal Unit of Aegio
1
7 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Квартира 2 спальнив Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальнив Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 9 спаленв trapeza, Греция
Коттедж 9 спален
trapeza, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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