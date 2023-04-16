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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Aigialeia, Греция

Эйон
5
Municipal Unit of Diakopto
2
Municipal Unit of Aegio
1
Municipal Unit of Aegira
1
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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Коттедж 2 спальнив Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 9 спаленв trapeza, Греция
Коттедж 9 спален
trapeza, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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