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Купить коттедж с видом на горы в Municipality of Aigialeia, Греция

Эйон
5
Municipal Unit of Diakopto
2
Municipal Unit of Aegio
1
Municipal Unit of Aegira
1
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6 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Коттедж 3 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальнив Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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