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Купить квартиру в Municipality of Aigialeia, Греция

Эйон
3
Municipal Unit of Aegira
1
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Квартира 2 спальнив paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 101,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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