Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Municipality of Aigialeia

Купить недвижимость в Municipality of Aigialeia, Греция

Эйон
13
Municipal Unit of Aegira
3
Municipal Unit of Diakopto
2
Municipal Unit of Aegio
1
19 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Таунхаус 6 спаленв Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 2 спальнив Diyeliotika, Греция
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Коттедж 3 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальнив Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 2 спальнив Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальнив Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 9 спаленв trapeza, Греция
Коттедж 9 спален
trapeza, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 3 спальнив Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 372,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Квартира 2 спальнив paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 2 спальнив paralia porobitsas, Греция
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 101,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти