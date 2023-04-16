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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Западная Греция
Municipality of Aigialeia
Купить недвижимость в Municipality of Aigialeia, Греция
Эйон
13
Municipal Unit of Aegira
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Municipal Unit of Aegio
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19 объектов найдено
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Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Таунхаус 6 спален
Municipality of Aigialeia, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Квартира 2 спальни
Diyeliotika, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 9 спален
trapeza, Греция
12 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 372,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 98,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Aigialeia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 2 спальни
paralia porobitsas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 101,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция
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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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