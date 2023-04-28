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Жильё в Municipality of Agrinio, Греция

Municipal Unit of Neapoli
1
Municipal Unit of Paravola
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agrinio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в Municipality of Agrinio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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