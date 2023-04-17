Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Municipality of Agios Ioannis
  6. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Municipality of Agios Ioannis, Греция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 комнатв Кутсунари, Греция
Вилла 6 комнат
Кутсунари, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
Вилла 6 спаленв Кутсунари, Греция
Вилла 6 спален
Кутсунари, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти