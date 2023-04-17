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Купить таунхаус с видом на море в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спаленв Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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с бассейном
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