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Купить коттедж в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
Коттедж 1 комнатав Agios Ioannis, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается меблированный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из двух о…
Коттедж 5 спаленв Кутсунари, Греция
Коттедж 5 спален
Кутсунари, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

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с видом на море
с бассейном
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