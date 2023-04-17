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Купить недвижимость в Municipality of Agios Ioannis, Греция

7 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
Квартира 2 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Таунхаус 5 спаленв Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Вилла 6 комнатв Кутсунари, Греция
Вилла 6 комнат
Кутсунари, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
Коттедж 1 комнатав Agios Ioannis, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается меблированный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из двух о…
Вилла 6 спаленв Кутсунари, Греция
Вилла 6 спален
Кутсунари, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 6 спальных ком…
Коттедж 5 спаленв Кутсунари, Греция
Коттедж 5 спален
Кутсунари, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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