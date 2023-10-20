Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с бронированной дверью, с AirConditioning в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с бронированной дверью, с AirConditioning
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Kentro 48 Sq.m., …
€75,000

Параметры недвижимости в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти