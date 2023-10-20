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Квартиры в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с кладовой, с Airy, с Not Shared в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Квартира 1 спальня с кладовой, с Airy, с Not Shared
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Kamatero 64 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroom…
€70,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 117 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
€185,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Kentro 96 Sq.m., 3 Bed…
€245,000

Параметры недвижимости в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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