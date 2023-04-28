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Жильё в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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