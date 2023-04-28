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Жильё с бассейном в Municipality of Aegina, Греция

Эгина
2
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Кипсели, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кипсели, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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