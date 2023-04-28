ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Aegina
Жильё с видом на горы в Municipality of Aegina, Греция
Эгина
2
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
8 Количество комнат
350 м²
€ 1,601,993
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом
Периволия, Греция
€ 500,000
Этот дом для продажи в старом городе Ханья - уникальная возможность жить в одном из самых ис…
Коттедж 5 спален
Kitsi, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3 Количество комнат
87 м²
3/1 Этаж
€ 400,498
Квартира расположена в районе Кукаки
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 5 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
380 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 581529 - Дом на продажу в Soligeia Pefkali для € 500.000 . Это 380 кв. Дом…
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
3 ванных комнат
156 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS1298 - Квартира на продажу в Терми Центре за € 360.000. Это 150 кв. Ква…
Квартира 2 комнаты
Афины, Греция
2 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Вилла 6 спален
Kallithea, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 80.000 € ( Листинг № ΝΠ584 ). Еще …
Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты