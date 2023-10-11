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Квартиры с видом на горы в Municipality of Aegina, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Эгина, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Эгина, Греция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
€194,700

Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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