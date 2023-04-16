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Купить недвижимость с видом на море в Municipal unot of Polichni, Греция

2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
Квартира 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 780,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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