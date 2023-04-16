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Купить недвижимость с видом на горы в Municipal unot of Polichni, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

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