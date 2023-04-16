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Купить коттедж в Municipal unot of Polichni, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 3 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

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с видом на море
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