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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipal unot of Polichni
Квартиры
Купить квартиру в Municipal unot of Polichni, Греция
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13 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 73,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 1 спальня
Municipal unot of Polichni, Греция
1 ванных комнат
€ 78,000
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 79 m2, 1-й этаж,…
Квартира 4 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
1 ванных комнат
4 Этаж
€ 115,000
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 92 m2, 4-й этаж,…
Квартира 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Предлагаются на продажу квартиры в историческом центре г. Салоники. Квартиры имеют великолеп…
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
8/1 Этаж
€ 780,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 133,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/2 Этаж
€ 45,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/2 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция
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