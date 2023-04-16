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  5. Municipal unot of Polichni

Купить недвижимость в Municipal unot of Polichni, Греция

16 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 73,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 комнатыв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 комнатыв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 1 спальняв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipal unot of Polichni, Греция
1 ванных комнат
€ 78,000
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 79 m2, 1-й этаж,…
Квартира 4 комнатыв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
Квартира 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
1 ванных комнат 4 Этаж
€ 115,000
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 92 m2, 4-й этаж,…
Квартира 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Предлагаются на продажу квартиры в историческом центре г. Салоники. Квартиры имеют великолеп…
Квартира 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 780,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Коттедж 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 133,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Коттедж 3 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
Таунхаус 4 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Квартира 3 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 45,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipal unot of Polichni, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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