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Виллы в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в sykia, Греция
Вилла 4 спальни
sykia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 750,000
Вилла 5 спален в melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Вилла 3 спальни в melissi, Греция
Вилла 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 470,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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