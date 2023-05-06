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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 260,000
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Таунхаус 4 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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