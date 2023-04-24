ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Xylokastro and Evrostina
Жильё с видом на море в Municipal Unit of Xylokastro, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 6 спален
Афины, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 637,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
Дом
Tsivaras, Греция
€ 200,000
Этот красивый старый каменный дом на острове Ханья Крит для продажи расположен в традиционно…
Дом 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
225 м²
Количество этажей 2
€ 706,664
Продается таунхаус в одном из самых элитных приморских пригородов на юге Афин, Вуле. Район н…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 190,000
Этот дом на продажу в Тритси расположен в традиционном поселении и имеет прекрасный вид на м…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 15 комнат
Palio, Греция
15 Количество комнат
1 050 м²
€ 2,700,000
Apartment complex for sale in Palio, Kavala of Kavala Prefecture for 2.700.000€ (Listing No …
Квартира 3 спальни
Alepochori, Греция
2 ванных комнат
115 м²
€ 210,000
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 70,000
Кавала, Агиос Георгиос: Продается квартира 95 кв.м. 83 кв.м. чистый на 1 этаже с лифтом. Он …
Дом 6 спален
Греция, Греция
11 Количество комнат
509 м²
€ 1,070,091
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Коттедж 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Квартира 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состоит…
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты