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  5. Municipality of Xylokastro and Evrostina

Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

10 объектов найдено
Вилла 5 спален в melissi, Греция
Вилла 5 спален
melissi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 260,000
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Таунхаус 4 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 4 спальни
melissi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 150,000
Квартира 3 спальни в sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 120,000
Квартира 1 комната в sykia, Греция
Квартира 1 комната
sykia, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 47,000
Вилла 3 спальни в melissi, Греция
Вилла 3 спальни
melissi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 470,000
Квартира 5 спален в geliniatika, Греция
Квартира 5 спален
geliniatika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Квартира 3 спальни в sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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