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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в geliniatika, Греция
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 4 спальни в sykia, Греция
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в sykia, Греция
Коттедж 3 спальни
sykia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 300,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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