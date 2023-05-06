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Квартиры в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в geliniatika, Греция
Квартира 3 комнаты
geliniatika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€ 255,000
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж -1/1
€ 140,000
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 150,000
Квартира 3 спальни в sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 120,000
Квартира 2 спальни в sykia, Греция
Квартира 2 спальни
sykia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Квартира 1 комната в sykia, Греция
Квартира 1 комната
sykia, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 47,000
Квартира 5 спален в geliniatika, Греция
Квартира 5 спален
geliniatika, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Квартира 3 спальни в sykia, Греция
Квартира 3 спальни
sykia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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