ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Gortynia
Купить недвижимость в Municipal Unit of Vytina, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 1 комната
Ioulida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 149,514
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Из …
Дом 2 спальни
Ханья, Греция
1 ванных комнат
€ 195,000
Этот фантастический мезонет на продажу в Аптера, Ханья, расположен в деревне Мегала Хорафия.…
Вилла 5 спален
demos kerkyras, Греция
6 ванных комнат
430 м²
€ 4,066,700
Эта стильная минималистическая вилла — дань уважения современной архитектуре, по праву…
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 74,757
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Дом 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 464,986
Продается шикарный таунхаус в Глифаде, одном из самых престижных южных пригородов Афин, где …
Коттедж 3 спальни
Gra Lygia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 408,672
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
Фанес, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 357,302
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 996,760
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 3 спальни
Moles Kalyves, Греция
3 Количество комнат
160 м²
-1 Этаж
€ 380,808
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 160 m2, 2 Уро…
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 647,894
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,495,140
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 2 спальни
Livadi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 299,028
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vytina, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты