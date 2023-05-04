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Коттеджи в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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