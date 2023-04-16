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Купить таунхаус с видом на море в Municipal Unit of Velos, Греция

Velo
4
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив kokkoni, Греция
Таунхаус 2 спальни
kokkoni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальнив kokkoni, Греция
Таунхаус 4 спальни
kokkoni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальнив Velo, Греция
Таунхаус 2 спальни
Velo, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 137 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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