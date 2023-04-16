Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Velo and Vocha

Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Velos, Греция

Velo
20
9 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Таунхаус 2 спальнив kokkoni, Греция
Таунхаус 2 спальни
kokkoni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 4 спальнив kokkoni, Греция
Таунхаус 4 спальни
kokkoni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Квартира 1 спальняв nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
nerantza, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальнив nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 12 спаленв nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
16 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Таунхаус 2 спальнив Velo, Греция
Таунхаус 2 спальни
Velo, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 137 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти