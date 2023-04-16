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Купить недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Velos, Греция

Velo
20
6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Квартира 2 спальнив nerantza, Греция
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 117,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 3 спальнив nerantza, Греция
Таунхаус 3 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 118,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Коттедж 12 спаленв nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
16 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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