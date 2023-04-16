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Купить коттедж в Municipal Unit of Velos, Греция

Velo
11
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12 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив kokkoni, Греция
Коттедж 4 спальни
kokkoni, Греция
2 ванных комнат 259 м²
€ 120,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
Коттедж 3 спальнив tarsina, Греция
Коттедж 3 спальни
tarsina, Греция
1 ванных комнат 124 м²
€ 160,000
Corinth Perigiali village detached house of 124sq.m. on a plot of 500 sq.m. elavated ground …
Коттедж 3 спальнив tarsina, Греция
Коттедж 3 спальни
tarsina, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 200,000
Ancient Korinth, detached house 160sq.m. on a plot of 1000sq.m. with a large garden, in a ve…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
1 ванных комнат 270 м²
€ 170,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha 270 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathroo…
Коттедж 3 спальнив kokkoni, Греция
Коттедж 3 спальни
kokkoni, Греция
1 ванных комнат 230 м²
€ 230,000
Vrachati near Korint, detached house of 230 sq.m., partially furnished on a plot of 500 sq.m…
Коттедж 3 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 12 спаленв nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
16 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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