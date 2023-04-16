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Купить квартиру с видом на горы в Municipal Unit of Velos, Греция

Velo
5
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
Квартира 2 спальнив nerantza, Греция
Квартира 2 спальни
nerantza, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 117,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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