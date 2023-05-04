ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Северные Эгейские острова
Municipality of Eastern Samos
Жильё с видом на море в Municipal Unit of Vathy, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается старый дом 73 кв.м. в деревне Милатос, регион Ласити, Крит. Дом требует капитально…
Квартира 3 комнаты
Афины, Греция
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 157,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 1 спальня
Portes, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Дом 6 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
7 Количество комнат
600 м²
€ 3,984,705
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 1 комната
Moutsouna, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…
Дом 2 спальни
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
120 м²
€ 448,279
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
126 м²
1/1 Этаж
€ 368,585
Продается квартира площадью 126 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 336,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 1 спальня
Municipality of Larissa, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
5 ванных комнат
130 м²
€ 280,000
Код недвижимости: HPS3965 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Каллитея для € 280.000 . Это 130 …
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
139 м²
€ 488,126
Предлагаем на продажу дом площадью 139 кв.м. на Крите. Традиционный каменный двухэтажный дом…
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vathy, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты