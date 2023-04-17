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Купить дом в Municipal Unit of Troizinia, Греция

Troezen
3
Галатас
1
6 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Галатас, Греция
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Дом 3 комнатыв Troezen, Греция
Дом 3 комнаты
Troezen, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 621751 - Квартира на продажу в Ermioni Plepi для € 170.000 . Это 100 кв. м…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Дом 3 комнатыв Troezen, Греция
Дом 3 комнаты
Troezen, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
ID Real Estate: 11507 - Akti Ydras, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ ж…
Дом 4 комнатыв Troezen, Греция
Дом 4 комнаты
Troezen, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м²
Цена по запросу
Property Code: 581300 - House FOR SALE in Ermioni Plepi for €260.000. This 151 sq. m. House …
Коттедж 2 спальнив Taktikoupoli, Греция
Коттедж 2 спальни
Taktikoupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 101 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Troizinia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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