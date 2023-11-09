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Жильё в Municipal Unit of Tripoli, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tripoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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