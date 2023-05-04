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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Tolofona, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Эратини, Греция
Коттедж 4 спальни
Эратини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tolofona, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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