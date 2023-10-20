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Таунхаусы в Municipal Unit of Thebes, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€200,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
€235,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
€285,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€367,500

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Thebes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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